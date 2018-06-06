«Хотим дышать»,— несколько тысяч жителей Мариуполя вышли на экологический митинг

06.06.2018 15:41

Вчера, в День защиты окружающей среды несколько тысяч жителей Мариуполя вышли на митинг из-за ухудшения экологической ситуации в городе, сообщает ИА «Вчасно».

Мариупольцы вышли на центральную площадь города с плакатами и в респираторных масках, чтобы привлечь внимание властей и руководителей промышленных гигантов к ухудшающейся экологической ситуации.

Жители держали в руках плакаты с надписью «Мариуполь вымирает», «Ринат фильтруй» и скандировали «Мы хотим дышать».

Также группа активистов разыграла немую сцену, показав, как бесконтрольные выбросы промышленных предприятий травят население курортного города.

Митинг прошел без выступающих. Одним из главных требований участников акции стал призыв к руководителям мариупольских комбинатов группы «Метинвест» сократить выбросы.

Представители предприятий и руководства города проигнорировали экологическую акцию.