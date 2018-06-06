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Эскалация конфликта на Донбассе спровоцирована слухами и испугом - Машовец дал прогноз действий боевиков
Эксперт считает, что обострение ситуации на востоке Украины напрямую связано с пропагандой и информационной войной. Константин Машовец уверен, что действия боевиков связаны с тем, что по Донбассу прошел слух о планах ВСУ.
Теперь оккупанты готовятся к масштабной атаке ООС и пытаются действовать по схеме "лучшая защита - это нападение", сообщает "Диалог.UA".
Координатор группы "Информационное сопротивление" отмечает, что боевики не пойдут в активное наступление в больших городах. Они могут начать военные действия в тех же Константиновке или Мариуполе, но дальше пойти побоятся. Всё из-за того, что формирования не представляют собой целостной, организованной и боеспособной армии.
Машовец считает, что все дело в местном населении, которое уверено, что украинские войска вот-вот пойдут в масштабное наступление. А у оккупантов нет другого выхода, как начать таким образом реагировать на эти слухи.
Теги: Украина, Донбасс, боевики, ВСУ, наступление, оккупанты, ООС
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