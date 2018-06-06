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Архив - Донецкая область

Ликвидирован наемник из РФ, воевавший на стороне «ДНР»

06.06.2018 10:19
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Ликвидирован наемник из РФ, воевавший на стороне «ДНР»

Кроме боевиков «ДНР» на оккупированных территориях Донецкой области потери несут и российские наемники. Стало известно о ликвидации российского наемника-оккупанта из Магадана. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Источники сообщают, что 4 июня 2018 года снайпером ликвидирован Чуйко Сергей Васильевич «где-то на юге Донецкой области». О нем известно, что он родился в Магадане 29 февраля 1976 года. Был ликвидирован снайпером.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ликвидация, снайпер, наемник, потеря, ДНР, оккупанты, РФ
 
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