Ликвидирован наемник из РФ, воевавший на стороне «ДНР»

06.06.2018 10:19

Кроме боевиков «ДНР» на оккупированных территориях Донецкой области потери несут и российские наемники. Стало известно о ликвидации российского наемника-оккупанта из Магадана. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Источники сообщают, что 4 июня 2018 года снайпером ликвидирован Чуйко Сергей Васильевич «где-то на юге Донецкой области». О нем известно, что он родился в Магадане 29 февраля 1976 года. Был ликвидирован снайпером.