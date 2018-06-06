"Люди, что опять с МТС": в Донецке "лежит" украинский оператор: названа реальная причина пропажи связи

06.06.2018 18:35

В оккупированном российскими боевиками Донецке с начала текущей недели наблюдаются огромные проблемы с мобильной связью в некоторых районах города.

Также дончане жалуются на перебои в работе интернет-провайдеров. Официальных сообщений от "властей" "ДНР" по поводу очередного сбоя в работа МТС нет.

Дончане добавляют, что пока МТС не ловит лишь в некоторых районах "столицы" "ДНР", но не исключено, что повторятся недавние события, когда в ОРДО украинский оператор не работал на протяжении нескольких месяцев, передает "Диалог. UA".

"Му**фон шкала полная, но при вызове абонента или тишина, или короткие гудки", "У вас Водафон работает? У меня пропал. И Интернет еле тянет", - комментируют свалившееся на них ЧП в пабликах жители Донецка.