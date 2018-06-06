Переселенцы из Песок лишены возможности посещать поселок, к своим домам люди пробираются тайком

06.06.2018 19:45

Переселенцы из прифронтового поселка Пески на Донетчине, который практически полностью разрушен в результате боевых действий, не могут посещать свои дома и вынуждены пробираться в населенный пункт в обход украинских позиций.

Ранее жители поселка могли время от времени посещать родные дома, но после завершения антитеррористической операции и начала операции Объединенных сил людей перестали пускать в поселок, сообщила ИА «Вчасно» народный депутат Наталья Веселова.

По словам Натальи Веселовой, она встретилась с переселенцами из Песок в соседнем поселке Первомайское.

«Каждый говорил о своих проблемах, но практически всех беспокоит, что люди не могут попасть в населенный пункт, присмотреть за своим имуществом, возможно, что-то забрать, проверить в каком состоянии их дома, — рассказала нардеп. — Людей перестали пускать туда и они не могут понять к кому им обращаться, потому что сменился формат военной операции и поменялось военное руководство».

Наталья Веселова подчеркнула, что жители Песок имеют право посещать свои дома.

«По закону человек у которого в паспорте стоит прописка в Песках, имеет право попасть туда, — говорит нардеп. — Но я лично убедилась в том, что сейчас это невозможно. Мы остановились у поселка на посту и военные не смогли нам ответить, кто может обеспечить нас пропуском. Нам давали телефон комбрига, телефоны других командиров, но мы так и не добились ответа. С нами был руководитель гуманитарной миссии „Пролиска“ Евгений Каплин, волонтеры этой миссии доставляли гуманитарную помощь в разрушенный поселок, но теперь и они не могут попасть туда, чтобы оказать людям помощь».

Наталья Веселова сообщила, что несмотря на запрет, жители Песок все равно пытаются попасть в свои дома и пробираются в поселок в обход позиций ВСУ.

«Они все равно пробираются туда, но это очень опасно, ведь территория вокруг поселка заминирована, — рассказала народный депутат. — Если сегодня человек прошел туда по тропинке, то завтра он уже по этой тропинке может и не дойти».

По словам Натальи Веселовой, сегодня в Песках остаются жить около 10 человек, которые даже в разгар боевых действий не покидали поселок.

«Там живут 10 человек, которые никогда оттуда не выезжали, — сказала депутат. — У военных есть список этих людей и они беспрепятственно их пропускают через КП. Какую юридическую силу имеет этот список и почему туда не пропускают переселенцев — непонятно».

Наталья Веселова сообщила, что вопрос о пропуске переселенцев в Пески она подняла на координационном совещании в Торецке.

«Я задала этот вопрос заместителю начальнику штаба операции Объединенных сил, — рассказала нардеп. — Он признал, что сейчас действительно существует проблема связи с мирным населением. Этот вопрос они пообещали решить в течение 1−2 недель. Я буду держать эту ситуацию под контролем».

Также Наталья Веселова отметила, что спустя четыре года после начала боевых действий так и не решен вопрос с компенсацией за разрушенное жилье.

«В Песках две тысячи разрушенных домов и до сих пор людям не выдано ни одного акта о разрушенном жилье», — сообщила нардеп.