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"Погибших россиян вывозят каждую неделю..." - Бородай рассказал о крупных потерях на Донбассе
Подразделения боевиков "Л/ДНР" и российских наемников на Донбассе несут тяжелые потери в ходе столкновений с украинской армией. Об этом заявил российский куратор оккупированной части Донбасса и основатель организации российских наемников "Союз добровольцев Донбасса" Александр Бородай, передает dialog.ua.
Он отметил, что полной статистикой гибели боевиков на передовой он не располагает, так как занимается вывозом погибших россиян на территорию России. Однако согласно его данным сейчас на передовой в среднем гибнет 2-3 боевика каждый день, из них по статистике 1-2 еженедельно вывозятся в Россию.
Бородай утверждает, что на данный момент российских наемников на оккупированной части Донбасса находится "немного", однако их наличие он по-прежнему достоверно подтверждает. Более того, Бородай озвучил сумму, за которую российские "добровольцы" отправляются убивать украинцев на Донбасс: 15-20 тысяч руб. (6300-8400 гривен).
При этом заявление Бородая комментируют пользователи социальных сетей.
Теги: Россия, Донбасс, зарплата, ДНР, ЛНР, боевики, потери, Бородай, соцсети
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