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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июня
06.06.2018 08:49
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 6 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 15 авто, в Горловку 30.
Марьинка в сторону Курахово нет очереди, в Донецк 40 авто.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 45 авто, в Донецк 30.
Гнутово в оба направления по 20 авто.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
Нет данных
КПВВ «Марьинка»
Нет данных
КПВВ «Новотроицкое»
8.31 На Еленовке в Волноваху 15 авто, на Донецк сразу на проверку.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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