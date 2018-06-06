Тука рассказал о трех катастрофичных последствиях затопления шахт на оккупированном Донбассе. ВИДЕО

06.06.2018 12:19

Подъем грунтовых вод, оседание почвы и попадание шахтных вод в реки и озера. Замминистра объяснил, какой экологической катастрофой обернутся такие последствия.

5 июня в телеэфире "Громадского" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что оккупированные территории ожидает в скором времени экологическая катастрофа, если срочно не принять меры, передает "Диалог.UA".

Тука подробно рассказал по каждому из трех пунктов последствий, чем это обернется. Первое - подъем грунтовых вод приведет к подтоплению. Дома и целые улицы, приусадебные участки - все это окажется под водой. Второе - проседание почвы. Это приведет к разрушению фундаментов у домов, проседают и могут начать рушиться линии электропередачи, водопроводы и т. д. Третье - очень сильно загрязненные химическими веществами шахтные воды попадают в реки и озера, в том числе и в те, откуда осуществляют водозабор для питьевой воды населения.

Тука объяснил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса Кабмином ведется постоянная работа по откачиванию вод из шахт и преодолению последствий их затопления для преодоления экологической катастрофы, а на оккупированной территории этого никто не делает.