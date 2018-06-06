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Архив - Донецкая область

В Донецке и Горловке снова проблемы со связью Vodafone

06.06.2018 08:19
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В Донецке и Горловке снова проблемы со связью Vodafone

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области снова столкнулись с проблемой отсутствия связи Vodafone. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Местные источники сообщают, что во временно оккупированных населенных пунктах Донетчины начались проблемы со связью мобильного оператора Vodafone. В течение нескольких предыдущих дней наблюдались небольшие сбои, а сегодня около 15 часов связь пропала. Жители временно оккупированных Донецка и Горловки активно обсуждают это в соцсетях и предполагают, что это оккупационные «власти ДНР» снова глушат связь:

«#Донецк посоны, проверьте #водафон глушат или нет?»
«Последние несколько дней работа Водофона неустойчивая. Качество сигнала постоянно меняется, от макс. до полного отсутствия. Глушат? А как это проверить? Сейчас 3 с 5, а было стабильно 5!»
«Вшки постепенно отключают»
«Похоже, что так»,
«Какие-то в горловке опять траблы со связью? Сегодня пришлось опять скайпом воспользоваться, после долгого перерыва».



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР
 
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