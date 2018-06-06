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За сутки российско-оккупационные войска 31 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ
За прошедшие сутки, 5 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой.
На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра. Сообщает Штаб ООС, передает 62.ua.
Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино вблизи Мариуполя.
Всего противник 31 раз нарушил режим прекращения огня. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвинутся в сторону наших оборонительных рубежей. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, четверо ранены.
Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага.
Во время боевых действий прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы.
С началом текущих суток ситуация существенных изменений не претерпела.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, оккупация, беспилотник, ранения, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, ООС
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