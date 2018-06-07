Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу

07.06.2018 20:00

Аналитик, политтехнолог, имиджмейкер, работал в АП, Кабмине, ВР, участник общенациональных избирательных кампаний, руководитель ряда масс-медийных проектов Александр Кочетков заявил, что полностью солидарен с точкой зрения главы МВД Арсена Авакова, что "минский процесс" полностью исчерпал себя и нужен новый формат.



"Не являюсь адептом нынешней власти вообще и Арсена Авакова в частности. Но полностью солидаризуюсь с его позицией в отношении того, что "минский процесс" полностью исчерпал себя и нужен новый формат, о чем Арсен Борисович заявил на Национальном экспертном форуме. И его тут же поддержал Иван Миклош — глава группы международных советников при Кабмине, что говорит о согласованной позиции", - пишет Кочетков на своей странице в Фейсбуке.



По мнению эксперта, Аваков оказался демонстративно солидарен с мнением лидера системной оппозиции Юлией Тимошенко, которая давно говорит о замене капитулянтского "минска".



"Более того, рассуждая о "тактике малых шагов", Аваков оказался вместе с представителями контрсистемной оппозиции, такими как Юрий Касьянов и Святослав Стеценко, которые настаивают, что урегулирование на Донбассе недостижимо без применения силы с нашей стороны. Как минимум, без готовности эту силу решительно применить, - подчеркивает Кочетков. - Да, конечно, силовики, к которым по должности относится Аваков, обязаны быть ястребами. А голубями мира должны быть всякие гуманитарии. Но то в нормальном мире. У нас же к оружию призывают писатели и музыканты, а вот руководство Генштаба с Главнокомандующим настаивают, что воевать с агрессором, оказывается, опасно и несвоевременно".



Аналитик отмечает, что свои "антиминские" тезисы Аваков высказывает не впервые. По его мнению, это является общей позицией "Народного фронта", к которому принадлежит и министр МВД.



"Того и гляди, в скором времени с лозунгом "Альтернативы "минску" нет" останутся только деятели, напрямую аффилированные с Владимиром Путиным или заигрывающие с ним - Петр Порошенко, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон", - рассуждает Кочетков.

Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.