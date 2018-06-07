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Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни
Сегодня, 7 июня, во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве, министр МВД Украины Арсен Аваков в очередной раз представил свой план деоккупации и реинтеграции Донбасса. Сделал это на примере временно оккупированной Горловки.
"Рассмотрим "механизм постепенных шагов" на примере оккупированного района Горловки. Например, из Горловки, выводятся все бандформирования, туда заходят украинские пограничники вместе с миротворцами, становятся на границе района, а также представитель юстиции Украины. Он объявляет по украинским законам выборы в местные советы. И мы должны получить украинскую власть на местах. Никаких выборов под прицелом, только присутствие голубых касок и украинских полицейских сил. После этого начинается вторая фаза - фаза восстановления качества жизни на оккупированных территориях. Восстановление нормального образования, гражданских прав, документов, восстановление инфраструктуры", - пояснил министр внутренних дел.
Аваков также отметил, что как только Украина вернет территории, сразу будет решать вопросы экологической катастрофы и гуманитарного разминирования на местах.
"Мы должны будем немедленно избавиться экологических рисков и разминировать все территории. Большое количество шахт в Донбассе затоплены, и это составляет катастрофу не только для Украины, но и для всего мира", - подчеркнул глава МВД.
Министр внутренних дел подчеркнул, что после возвращения временно оккупированной чсти Донбасса, на тех территориях будет много агентов "русского мира" и коллаборационистов. "Они будут делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы должны быть к этому готовы", - заявил Арсен Аваков.
Он отметил, что важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистию.
Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.
Теги: Донбасс, Горловка, Аваков, деоккупация, реинтеграция Донбасса
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