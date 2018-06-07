Авдеевка осталась без воды: обстрелы остановили ДФС

07.06.2018 08:20

6 июня в 22:10 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что примерно в 21:35 в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Макеевка - АКХЗ-2", произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая расположена в Ясиноватском районе Донецкой области.



В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение в прифронтовой Авдеевки. В настоящее время вода из ДФС поступает самотеком, ориентировочное время подачи воды в таком режиме - не менее 1 суток в зависимости от интенсивности водозабора, сообщают спасатели Донетчины.



В случае необходимости, водоснабжения населения будет осуществляется почасово из хранилищ резервуара емкостью 4000 м 3 (расположен на территории Авдеевки), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.



Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области находятся в полной оперативной готовности по выполнению задач по назначению в случае срочной необходимости.



Предварительно обнаружения места повреждения и проведения ремонтных работ (на временно неподконтрольной украинской власти территории) планируется на сегодня, 7 июня.



Отметим, что согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), ведя наблюдение в районах вблизи ДФС, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности.



Примерно в 1,2 км к северу от станции команда СММ вновь зафиксировала 25 противотанковых мин, установленных в траве вблизи восточной проезжей части автодороги Н20. Кроме того, наблюдатели видели 9 противотанковых мин, установленных в 2 ряда поперек западной проезжей части автодороги. Члены патруля Миссии также впервые видели хвостовой стабилизатор минометной мины (вероятно калибра 82 мм), торчавший в асфальте на восточной обочине дороги.



5 июня из-за нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в районе ДФС, а также наличия взрывных устройств вблизи станции Миссия решила приостановить и пересмотреть свою деятельность по содействию предоставлению физического доступа сотрудникам ДФС за счет усиленного присутствия.