- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО11:12
- Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево10:51
- На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб10:09
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс09:50
- Десятки вражеских обстрелов за сутки на Донбассе: жертвами провокаций стали четверо бойцов ВСУ09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июня08:48
Авдеевка осталась без воды: обстрелы остановили ДФС
6 июня в 22:10 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что примерно в 21:35 в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Макеевка - АКХЗ-2", произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая расположена в Ясиноватском районе Донецкой области.
В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение в прифронтовой Авдеевки. В настоящее время вода из ДФС поступает самотеком, ориентировочное время подачи воды в таком режиме - не менее 1 суток в зависимости от интенсивности водозабора, сообщают спасатели Донетчины.
В случае необходимости, водоснабжения населения будет осуществляется почасово из хранилищ резервуара емкостью 4000 м 3 (расположен на территории Авдеевки), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.
Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области находятся в полной оперативной готовности по выполнению задач по назначению в случае срочной необходимости.
Предварительно обнаружения места повреждения и проведения ремонтных работ (на временно неподконтрольной украинской власти территории) планируется на сегодня, 7 июня.
Отметим, что согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), ведя наблюдение в районах вблизи ДФС, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности.
Примерно в 1,2 км к северу от станции команда СММ вновь зафиксировала 25 противотанковых мин, установленных в траве вблизи восточной проезжей части автодороги Н20. Кроме того, наблюдатели видели 9 противотанковых мин, установленных в 2 ряда поперек западной проезжей части автодороги. Члены патруля Миссии также впервые видели хвостовой стабилизатор минометной мины (вероятно калибра 82 мм), торчавший в асфальте на восточной обочине дороги.
5 июня из-за нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в районе ДФС, а также наличия взрывных устройств вблизи станции Миссия решила приостановить и пересмотреть свою деятельность по содействию предоставлению физического доступа сотрудникам ДФС за счет усиленного присутствия.
Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ, ДФС
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы
- У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы
- Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"
- Атаки на Донецкую фильтровальную станцию продолжаются
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО11:12
- Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево10:51
- На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб10:09
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс09:50
- В Луганск заехали вагоны с ДТ для боевиков09:32
- Десятки вражеских обстрелов за сутки на Донбассе: жертвами провокаций стали четверо бойцов ВСУ09:11
- В выходные на Украину прольются дожди с грозами12:59
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО11:12
- Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево10:51
- Запад не будет воевать за Украину: генерал рассказал, как ВСУ отвечает на новые угрозы России10:28
- На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб10:09
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс09:50
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом