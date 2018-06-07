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Архив - Донецкая область

Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе

07.06.2018 07:15
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Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе

По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), за прошедшие сутки, 6 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной, но контролируемой. Обе стороны понесли потери.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки, 6 июня, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли и 2 получили ранения, - отмечается в сообщении пресс-центра. - По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения".



Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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