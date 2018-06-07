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Архив - Донецкая область

Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали

07.06.2018 18:40
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Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июня), беспилотники наблюдателей подверглись атакам как на подконтрольной правительству части Донбасса, так и на неподконтрольной.

Осуществляя полет мини-БПЛА недалеко от н. п. Новоселовка Вторая (подконтрольный правительству, 23 км к северу от Донецка), наблюдатели слышала 10 очередей из стрелкового оружия примерно в 1 км к юго-западу от своего местонахождения. По их оценке, стреляли по БПЛА СММ. Команда Миссии незамедлительно укрылась в своих бронированных автомобилях или за ними. Вскоре после этого наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район.

Кроме того, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся временному глушению сигнала, когда пролетал над районами вблизи Дебальцево и н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка).

Ранее сообщалось, что беспилотники СММ ОБСЕ были атакованы в районе Горловки.



Теги: Донбасс, беспилотник, обстрелы, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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