Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали

07.06.2018 18:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июня), беспилотники наблюдателей подверглись атакам как на подконтрольной правительству части Донбасса, так и на неподконтрольной.



Осуществляя полет мини-БПЛА недалеко от н. п. Новоселовка Вторая (подконтрольный правительству, 23 км к северу от Донецка), наблюдатели слышала 10 очередей из стрелкового оружия примерно в 1 км к юго-западу от своего местонахождения. По их оценке, стреляли по БПЛА СММ. Команда Миссии незамедлительно укрылась в своих бронированных автомобилях или за ними. Вскоре после этого наблюдатели приземлили БПЛА, который не был поврежден, и покинули этот район.



Кроме того, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся временному глушению сигнала, когда пролетал над районами вблизи Дебальцево и н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка).

Ранее сообщалось, что беспилотники СММ ОБСЕ были атакованы в районе Горловки.