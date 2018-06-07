- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
Донбасс: кто стремится через попранную границу
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), Миссия посетила один приграничный район на Донбассе, который не контролируется правительством.
Пребывая в пункте пропуска на границе возле н. п. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) в течение около 1 часа, команда Миссии видела, что в Украину через попранную украино-российскую границу въехали 22 автомобиля (8 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими, 1 — с литовскими и 6 с табличками "ДНР") и 2 мини-фургона (с украинскими номерными знаками). Команда СММ также отметила, что из Украины выехали 18 автомобилей (6 с украинскими номерными знаками, 6 — с российскими, 1 — с польскими и 5 с табличками "ДНР"), 1 микроавтобус (с табличками "ДНР") и 2 грузовика (1 с украинскими номерными знаками и 1 — с российскими).
Теги: Донбасс, Новоазовск, граница, ДНР, СММ ОБСЕ
- В Украину не пускали российских коммунистов
- Украина готовит для "донбасских республик" ров, вал и колючую проволоку?
- На пунктах пропуска с РФ «граждан ДНР» заставляют заполнять «миграционки»
- Оккупант готовит "ДНР" к наступлению ВСУ: боевиков пугают "заградотрядами" на границе с РФ
- Дальше визовый режим?" - блогер о сложностях пересечения "границы ЛНР с ДНР"
- "Играть по правилам России никто не будет!" - в МИД Украины о миротворцах ООН на Донбассе
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины