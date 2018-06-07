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Горловка: мертвый «Стирол» и военная техника на улицах (ФОТО)
07.06.2018 07:30
Оккупированная Горловка представляет собой жалкое зрелище: гигант химической промышленности "Стирол" скорее мертв, чем жив. А на улицах города вольготно чувствуют себя лишь оккупанты.
Как сообщает сайт Nova Gorlivka, "запуск" космической эпопеи Стирола, начинается лишь под приезд в город главаря "ДНР" Александра Захарченко. Приводятся и фотодоказательства "работающего гиганта химический промышленности республики 4 пруда". Подчеркивается, что так называемые "работники государственного предприятия" переквалифицировались в дворники - метут улицы.
"Без военной техники тоже не обошлось… Два полных "Урала" орков на встречу и след от тяжелого железа", - демонстрирует Nova Gorlivka очередные фото из оккупированной Горловки.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, оккупанты
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