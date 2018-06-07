- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
Все донбасские контрольный пункты въезда-выезда сегодня, 7 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения в районе некоторых КПВВ, рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
6-40 Каргил в Украину до начала моста
8-40 Каргил в Украину +-100 машин лгота +-30
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
7-00 Еленовка в Украину ~80-90 авто (до поворота на жд переезд)
9-00 Еленовка в Украину 130 авто. Движения практически нет.
10-30 Новотроицкое и Перлына - пусто везде. Еленовка на въезд - текущая очередь 5-6 машин. На выезд - около 40 льготы и основная начинает уходить за поворот. Движения практически нет, а подъезжает народ активно
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 37,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств.
Сегодня утром у линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось 145 авто.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, соцсети, КПВВ
- Соцсети ярко рассказали о ситуации на донбасских КПВВ
- Соцсети о ситуации на КПВВ: "Хвоста очереди в тумане не видно"
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра
- Соцсети сообщили о ситуации на донбасских пунктах пропуска
- Ситуация на донбасских пунктах пропуска: версия соцсетей
- Ад донбасских пунктов пропуска: сотни человек ночуют у КПВВ, не смотря на близкую стрельбу
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины