КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса

07.06.2018 11:23

Все донбасские контрольный пункты въезда-выезда сегодня, 7 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения в районе некоторых КПВВ, рассказали пользователи соцсетей.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Георгиевка #Курахово #Марьинка



6-40 Каргил в Украину до начала моста

8-40 Каргил в Украину +-100 машин лгота +-30



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка



7-00 Еленовка в Украину ~80-90 авто (до поворота на жд переезд)

9-00 Еленовка в Украину 130 авто. Движения практически нет.

10-30 Новотроицкое и Перлына - пусто везде. Еленовка на въезд - текущая очередь 5-6 машин. На выезд - около 40 льготы и основная начинает уходить за поворот. Движения практически нет, а подъезжает народ активно



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации



Напомним, что за прошедшие сутки, 6 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 37,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств.

Сегодня утром у линии разграничения в Донецкой области на въезд и выезд скопилось 145 авто.