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Мирный житель рассказал, как его подстрелили у линии разграничения
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о двух жертвах среди гражданского населения в результате стрельбы из стрелкового оружия.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 6 июня), в н. п. Луганское (подконтрольный правительству, 59 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели поговорили с 64-летним мужчиной, левое бедро которого было перебинтовано повязкой. Он сообщил, что получил пулевое ранения 28 мая около 21:30, когда он находился во дворе своего дома на ул. Луговой, 96, в н. п. Воздвиженка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка) примерно в 8 км от линии соприкосновения.
Представитель Вооруженных сил Украины в СЦКК сообщил наблюдателям о ранении мирного жителя с такой же фамилией и проживающего по такому же адресу 28 мая. Заместитель главврача больницы в Светлодарске сообщил команде СММ, что мужчину с огнестрельным ранением левого бедра было доставлено в больницу рано утром 29 мая, где ему была оказана помощь. Он также добавил, что пострадавшего выписали 30 мая.
В этой же больнице 61-летний мужчина сообщил наблюдателям, что его подстрелили, когда он пытался пересечь пешком линию соприкосновения с района вблизи Дебальцево в направлении Светлодарска в то время, как утром 2 июня там продолжались боевые действия.
Наблюдатели отметили, что мужчина пребывал в шоковом состоянии. Медицинский персонал в больнице сообщил, что во второй половине дня 2 июня к ним в больницу доставили мужчину, у которого было диагностировано открытый перелом со смещением левой голени. По словам медперсонала, пострадавший получил перелом в результате пулевого ранения на вылет. Ему была оказана медицинская помощь. В Светлодарске сотрудник полиции сообщил СММ, что мужчина, проживающий в окрестностях Дебальцево, поступил в больницу 2 июня.
Теги: Донбасс, ранение, мирные граждане, СММ ОБСЕ
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