- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
На Донбассе начала спецоперация
В Покровской оперзоне Донецкой области сегодня, 7 июня, стартовала спецоперация по безопасности дорожного движения.
Как сообщает сайт Покровского отдела полиции, с сегодняшнего дня на территории обслуживания Покровского ОП будет проходить оперативно-профилактическая отработка, направленная на выявление нарушений правил дорожного движения, профилактику аварийности на дорогах, недопущение преступлений с использованием транспортных средств и фактов перевозки оружия и взрывчатки.
Сегодня в Покровском отделе полиции (расположен в Покровске – бывший Красноармейск) прошел инструктаж экипажей групп реагирования патрульной полиции, задействованных в проведении спецоперации. Заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУНП области Александр Вит обратил внимание правоохранителей на неукоснительное соблюдение законности, служебной и транспортной дисциплины, меры личной безопасности и уважительной поведения по отношению участников дорожного движения.
Напомним, что вчера в Покровской оперзоне (к ней относятся Покровск, Мирноград, Доброполье, Селидово, Родинское, Авдеевка, а также Добропольский и Покровский районы) на автодороге Новогродовка-Красный Яр лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
Теги: Донбасс, авто, полиция, операция
- В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших на Ан-2, зарегистрированном в Авдеевке
- ГАИ поставила рекорд: в бюджет поступило 445 миллионов
- В Мариуполе убит полицейский
- Донецкие "гастролеры" навели шороху в Севастополе
- В Донецкой области - очередная беда
- В Торецке в авто нашли автоматы и патроны, а в Александровке - наркотики
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины