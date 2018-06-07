- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
На Донбассе приговорили женщину-майора из "Минобороны ДНР"
В Донецкой области суд заочно приговорил 53-летнюю сотрудницу "Министерства обороны ДНР" к 8 годам тюрьмы.
Прокуратурой Донецкой области доказано, что жительница Донецка в 2014 году по идейным и политическим соображениям вступила в ряды незаконного вооруженного военного формирования так называемой "ДНР". С августа 2014 женщину назначили на должность заместителя начальника отдела наград "Министерства обороны ДНР", где она получила воинское звание майор.
"Одной из задач, возложенных руководством террористической организации "ДНР" на женщину, было осуществление сбора, анализа и передачи террористам данных о местах дислокации, маршрутах передвижения, количестве и огневые позиции военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. - В ноябре того же года активную участницу псевдореспублики избрали депутатом "Народного совета ДНР". Кроме того, она занимает должность "заместителя председателя комитета народного совета по конституционному законодательству и городскому строительству ДНР".
По результатам рассмотрения обвинительного акта, направленного прокуратурой Донецкой области в Константиновский горрайонный суд, злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Она признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Приговор заочный - злоумышленница скрывается от органов следствия и суда на оккупированной территории Донецкой области.
Теги: Донбасс, суд, приговор, оккупация, ДНР
- В ОРДЛО приговорили около 5 тысяч человек
- Луганские судьи дали своему коллеге из Донецкой области реальный срок
- 23-летний парень получил четвертый срок
- В Донецке осуждены создатели конвертационного центра
- Должностные лица одной из шахт на Донбассе осуждены за превышение власти
- Макеевчанин получил приговор за убийство человека и собаки
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке16:09
- На пляже под Мариуполем обнаружен радиоактивный песок16:00
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Генерал ВСУ рассказал, когда ждать обострения ситуации на Донбассе15:10
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- В Госдепе США назвали май самым кровавым месяцем года14:01
- В Макеевке дебошир откусил женщине нос13:43
- В Славянске жизнь и здоровье горожан — под угрозой13:16
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом