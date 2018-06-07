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Архив - Донецкая область

На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений

07.06.2018 13:11
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На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебровский встретился с участниками Первого всеукраинского конкурса "Мужество без ограничений", который проходит в Краматорске.

Пресс-служба Донецкой ОГА сообщает, что участие в конкурсе принимают 14 колясочников из Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Херсонской областей. В рамках конкурса состоялись соревнования по бочче, альпинизма, дартсу, гонках на колясках, также участники продемонстрировали своё умение разбирать и собирать огнестрельное оружие.

"Для мужественных людей ограничений не существует. Вы - невероятные люди, которые вдохновляют и учат по-настоящему любить жизнь. Успехов и вдохновения каждому из вас и покорения новых вершин - в жизни и спорте", - обратился Жебривский к участникам конкурса.



Теги: Донбасс, Краматорск, конкурс, Жебривский
 
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