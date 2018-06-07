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Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы
07.06.2018 08:15
Боевые действия на Донбассе 6 июня продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.
"Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино. В общем противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ", - сообщает пресс-центр ОС.
Напомним, что 6 июня погибли и были ранены воины ОС.
Также стало известно, что в ночь на 7 июня произошло обострение в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Луганщине.
Теги: Донбасс, обстрелы, минометы, оккупанты, ООС
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