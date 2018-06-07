Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Один из поселков в зоне ООС почти окружен

07.06.2018 15:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Один из поселков в зоне ООС почти окружен

Известный волонтер Юрий Мысягин поделился хорошими новости из района проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

"До одного из посёлков, над котором пока еще не поднят украинский флаг, который часто в новостях, в районе которого постоянно происходят бои - до него осталось всего несколько сот тяжелейших шагов хлопцев в берцах. Причём с разных сторон", - уверяет Мысягин.

В комментариях пользователи предполагают, что речь идет о населенном пункте в районе Горловки.



Теги: Донбасс, волонтер, фронт, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх