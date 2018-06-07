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Остановка ДФС: станцию готовят к консервации
Представители СММ ОБСЕ и ремонтные работники пытаются восстановить работу Донецкой фильтровальной станции, обесточенной после вчерашних обстрелов.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан выделил специальный патруль для осуществления усиленного мониторига эвакуации персонала ДФС и проведения консервации станции. Мероприятие по эвакуации персонала станции были запланировано сегодня на 10:00.
На данный момент при личном содействии первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга стороны конфликта обмениваются возможными вариантами альтернативных процедур ротации рабочих смен на ДФС.
Отметим, что максимальный период простоя станции, который не приведет к гуманитарной катастрофе в регионе, - 5 дней. За это время стороны должны найти компромиссное решение по процедуре ротации без непосредственного участия СММ ОБСЕ.
Водоснабжение Донецка и Ясиноватой сейчас осуществляется от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции. Известно, что водоснабжение Куйбышевского района на севере Донецка сокращено на половину в результате отсутствия электроснабжения на Донецкой фильтровальной станции.
Авдеевка пока получает воду из резервуара емкостью 4000 м 3 (расположен на территории Авдеевки), в котором питьевой воды ориентировочно достаточно на 4 суток. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями. Вскоре военно-гражданская администрация Авдеевки огласит график подачи живительной влаги.
Теги: Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ, ДФС
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