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Архив - Донецкая область

Появились последние данные о штурме донбасских КПВВ

07.06.2018 09:05
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Появились последние данные о штурме донбасских КПВВ

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 6 июня, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) у донбасской линии разграничения последовало 37,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств.

Статистика пересечения по каждому пункту пропуска выглядит следующим образом:

"Майорск" - 8255 человек и 1045 транспортных средств;

"Марьинка" - 9140 человек и 1685 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7485 человек и 1465 транспортных средств;

"Гнутово" - 3625 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9030 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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