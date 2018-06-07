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Появились последние данные о штурме донбасских КПВВ
07.06.2018 09:05
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, за прошлые сутки, 6 июня, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) у донбасской линии разграничения последовало 37,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств.
Статистика пересечения по каждому пункту пропуска выглядит следующим образом:
"Майорск" - 8255 человек и 1045 транспортных средств;
"Марьинка" - 9140 человек и 1685 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7485 человек и 1465 транспортных средств;
"Гнутово" - 3625 человек и 800 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9030 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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