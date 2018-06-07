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Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах
Сегодня, 7 июня, представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил развернутую сводку о минувших сутках в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.
По словам полковника, 6 июня подразделениями Объединенных сил зафиксировано 25 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили 4 мины различных калибров, которые запрещены минскими соглашениями.
В свою очередь, подразделения ОС вели активную оборону и 15 раз открывали адекватный огонь из штатного пехотного вооружения.
На Луганском направлении вчера зафиксирован 4 прицельные вражеские обстрела. В подавляющем большинстве противник применял пехотное оружие, в частности гранатометы различных типов и пулеметы. Также оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из вооружения БМП. Эти обстрелы были зафиксированы в районе н.п. Крымское, Новозвановка, Луганское.
На Донецком направлении вчера зафиксирован 21 прицельный обстрел со стороны противника. В сторону защитников Опытного российско-террористические войска выпустили несколько минометных снарядов из артиллерии калибра 120 мм и 82 мм. Вражеские огневые провокации произошли также в районах н.п. Широкино, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Невельске, Авдеевка, Пищевик.
"К большому сожалению, за прошедшие сутки, в результате боевых действий на Донецком направлении два украинских защитники погибли и двое военнослужащих получили ранения, - сообщил Мотузяник. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших Украинских героев, мужественно защищавших Украину от российской вооруженной агрессии".
Напомним, что ранее была опубликована новая карта обстрелов с Донбасского фронта.
Сегодня, в период с полуночи до девяти утра, Донбасс обстреляли уже семь раз.
Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
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