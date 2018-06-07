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Архив - Донецкая область

Пропагандисты готовят Донбасс к эскалации боевых действий

07.06.2018 22:00
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Пропагандисты готовят Донбасс к эскалации боевых действий

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование активизировало проведение мероприятий информационно-психологического воздействия на население временно оккупированных территорий.

"В частности, в подконтрольных российским оккупационным администрациям СМИ увеличилось количество ложных и искаженных сообщений, заявлений, комментариев и репортажей об угрозе роста интенсивности боевых действий, - сообщает ГУР. - Увеличилось количество пропагандистских сюжетов, которые навязывают местному населению убеждение о высокой боевой готовности оккупационных войск и поддержку оккупационных властей населением Донбасса".

В разведке отмечают, что для съемки фейковых материалов используются ситуативные скопления граждан оккупированных населенных пунктов.



Теги: Донбасс, разведка, пропаганда, боевые действия, фейк, ГУР
 
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