Путин сегодня угрожал украинской государственности и открыто заявил о поддержке "ДНР" и "ЛНР"

07.06.2018 14:27

Сегодня, 7 июня, в ходе общения с россиянами во время "прямой линии", президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.



Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, отвечая на вопрос о том, что украинская армия может воспользоваться проведением чемпионата мира по футболу в России и освободить Донбасс, Путин сказал: "Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, что надеюсь, ничего подобного не случится".



По словам президента РФ, "невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях на Донбассе - в "ЛНР" и "ДНР".



"Видим, что там происходит, видим, как люди все это переносят, мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем делать это дальше, - сказал Путин, подчеркнув, что что происходящее на этих территориях "печально", и это говорит о том, что "действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему". - Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду, считать людей своими гражданами и подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?".



Путин напомнил, что ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов. При этом соврал, что фиксируется рост обстрелов исключительно со стороны украинской армии.



"Зачем это делать, если нужно идти просто по пути выполнения Минских соглашений. Это просто нелепо с точки зрения конечного результата - восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше, чем дальше это происходит, тем хуже для Украины", - уверен Путин.



Российский вождь считает, что Украина за год до выборов в Верховную Раду и выборов президента при действующей власти не в состоянии решить проблему неподконтрольного Донбасса, потому что ей не нужны избиратели с этих территорий.



"Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договорённостей", - подчеркнул Путин.



Комментируя эти выпады, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цымбалюк отмечает:



"Путин чётко артикулировал политику и цели Кремля по Украине на свою новую шестилетку.



Уничтожение украинского государства! Это для тех говорящих голов в Украине, которые думают, что можно как-то пропетлять и договориться.



Фактически Кремль начал продавать под наши выборы иллюзию мира. К сожалению, этого не будет, они не собираются уходить с Донбасса.



Путин не просто так проговаривает эти аббревиатуры из трех букв, хотя в Минске-2 о них не слово.



Причем вопрос из Донецка задает штатный пропагандист из РФ Захар Прилепин.



В Кремле все понимают - самые пророссийские регионы Украины уже оккупированы, а дальше остается только один рычаг - военный.



И конечно, привет Путину на Банковою для "барыг". Закон об антикоррупционном суде надо было принять еще два года назад.



Когда твой сосед - зверь не стоит медлить с реформами и сознательно их блокировать.



Не будет привлекательной Украины ДЛЯ ВСЕХ - придет медведь и всё отберет.



Дуракам урока Крыма и Донбасса было мало, так долго думали".