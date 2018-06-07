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Шахты "ДНР" в упадке и вывозят уголь в Россию за бесценок
Координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп "("Народный фронт") Дмитрий Тымчук сообщил, что на предприятиях угольной промышленности на территории, контролируемой "ДНР", сложилась критическая финансовая, кадровая и логистическая ситуация.
"Из-за отсутствия рынка сбыта угля в летне-осенний период и достаточных дотаций со стороны "правительства ДНР" руководство "Макеевугля" планирует отправить большую часть сотрудников в отпуск за свой счет и внедрить сокращенный рабочий день для лиц, которые будут задействованы в поддержке шахт в рабочем состоянии, - пишет Тымчук на своей странице в Фейсбуке. - Такие мероприятия планируется осуществить на следующих угольных предприятиях: ОАО Шахта "Комсомолец Донбасса", Шахта "Ясиновская-Глубокая", ГОАО Шахта "Холодная Балка", шахта Северная".
Кроме того, отмечает координатор ИС, на многих предприятиях угольной отрасли на территории, контролируемой "ДНР", отсутствует запас материалов (древесины, взрывчатки, детонаторов и т.д.) для проведения работ по добыче угля.
"В тоже время, Южное управление Федеральной таможенной службы РФ по Ростовской области зафиксировало на протяжении первых месяцев 2018 года значительное увеличение вывоза каменного угля из ОРДЛО, - продолжает Тымчук. - В частности, если в 2017 году вывоз угля из ОРДЛО в Ростовскую область составлял 1 595 625 т на сумму 63,140 млн дол США, что составляло 54,7 долл. за 1 тонну угля, то только за 1 квартал 2018 года в РФ поставлено 747 103 т на сумму 25,81 млн дол США (34,54 долл. за 1 т угля). Данные показатели свидетельствуют, что в 1 квартале нынешнего года в Ростовскую область поставлено практически 50% от объема поставок угля за весь 2017 год".
При этом, отмечает координатор ИС, если за первые 2 месяца н.г. из ОРДЛО в Ростовскую область фактически было вывезено 27% от общих показателей за 2017 год, или 77,5% от 2016 года, то уже в марте н.г. поставки угля возросли до уровня 46,8% от общих показателей за 2017 год, или 132% от 2016 года.
Справка ИС:
Вывоз из ОРДЛО каменного угля в Ростовскую область в 2016 году составил 562 399 тонн на сумму 25,251 млн долл, по цене 45 долл. за тонну. В 2017 соответственно 1 595 625 тонн на сумму 63,14 млн долл с ценой 54,7 долл за тонну. В 1 квартале 2018 – 747 103 тонны на сумму 25,81 млн долл с ценой 34,54 долл за тонну.
Теги: Донбасс, уголь, ДНР, шахты, оккупанты
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