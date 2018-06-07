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Смена главарей "ДНР": Пушилина "сватают" на место Захарченко
Новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР", скорее всего, станет так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.
Как сообщает российское издание Примечания, данное решение уже принято "соответствующими инстанциями". О дальнейшей судьбе нынешнего главаря "ДНР" Александра Захарченко не сообщается.
О подготовке Пушилина к "повышению" могут свидетельствовать его всё более громкие заявления на разные тема, а также частые визиты в Москву и временно оккупированный Россией Крым.
Ранее мы сообщали, что в "ДНР" царят панические настроения. Всё громче идут разговоры о смене "верхушки" псевдореспублики.
Кстати, слухи о смене Захарченко шли и в 2015-м. И тогда его тоже "меняли" на Пушилина. Сам Пушилин тогда заявил, что всё это – провокации, которые устраивают бывшие активные деятели "ДНР".
Впрочем, не столь важно, на кого заменят (и заменят ли) Захарченко. Правит в "ДНР" (равно как в "ЛНР") не "глава народной республики", а большие дяди из Кремля. И судьба с треском вылетевшего со своего "трона" экс-главы "ЛНР" Игоря Плотницкого - яркое тому подтверждение.
Напомним, что вечером 24 ноября 2017-го сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Недавно он признался, что намерен принять участие в "выборах", которые оккупанты Донбасса обещают провести осенью нынешнего года.
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, Захарченко, оккупанты
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