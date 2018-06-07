Последние новости раздела
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Донбасс: кто стремится через попранную границу16:58
Страшный май на Донбассе: озвучены шокирующие данные
07.06.2018 11:10
Руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что в мае в результате обстрелов на подконтрольной правительству Украины территории было повреждено 192 жилища мирных жителей.
Под удар попали дома мирных граждан в Троицком, Чигарях, Южном, Торецке, Зайцево, Майорске, Золотом, Катериновке, Лоскутовке, Новгородском, Нелеповке, Курдюмовке, Чермалыке, Гранитном и других населенных пунктах вдоль линии соприкосновения.
"Это почти в двадцать раз больше, чем в марте и примерно в девять раз больше, чем в апреле, - отмечает Калинин. - В мае, на линии соприкосновения на подконтрольной территории жертвами стали 14 гражданских лиц, из которых 7 погибли и 7 были ранены. Земля пухом всем погибшим в ходе этой не объявленной войны".
Теги: Донбасс, жертвы, разрушения, обстрелы, мирные граждане
Читайте также:
- Расстрел Донетчины: озвучены сводные данные о жертвах и разрушениях в подконтрольной части региона
- Донецк в огне: новые жертвы и разрушения
- По Авдіївці бойовики випустили майже 400 ворожих снарядів (ФОТО)
- В Донецке, Красногоровке, Марьинке - жуткие разрушения
- Три года назад Краматорск пережил адский обстрел
- В Донецке погибли свыше 360 домов, повреждены - почти 3,4 тысячи
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Донбасс: кто стремится через попранную границу16:58
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
- Пожар убил человека на Донбассе17:30
- Украина потеряла главу Минфина17:10
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины