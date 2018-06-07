Сводка с линии разграничения: больше всего авто утром стояло у КПВВ "Новотроицкое"

07.06.2018 09:50

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 145 авто. Об этом сообщает donbass.ua с ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.



У КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 10 и 0 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 10 и 15; у КПВВ "Новотроицкое" - 30 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 20 и 20 соответственно.



Напомним, что за прошедшие сутки,6 июня, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 37,5 тысячи человек и 5000 транспортных средств.