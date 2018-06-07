- Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе07:15
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом07:00
- Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана22:29
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию21:46
- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал предложения министра МВД Арсена Авакова по правовой интеграции оккупированного Донбасса обратно в состав Украины. Напомним, что, по мнению Авакова, самой болезненной темой станет вопрос коллаборационизма.
"Понимая всю сложность поиска компромиссного решения, выкладываю некоторые тезисы", - написал Тука на своей странице в Фейсбуке.
По мнению замглавы МинВОТ, по отношению ко временно оккупированному Донбассу мы не должны:
- руководствоваться жаждой мести, т.к. это - тупиковый путь;
- руководствоваться обобщениями "там все - сепары", "они все против Украины", "они все убивали нас" и так далее. "Далеко не все стреляли в наших защитников, далеко не все ненавидят Украину и далеко не все радостно бежали на псевдо-референдум", - подчеркивает Тука;
- необходимо четко различать тех, кто стреляет; тех, кто управляет и тех, кому "пофигу";
- для тех, кто убивал наших воинов, необходимо предусмотреть возможность амнистии после отбытия определенного срока наказания;
- при разработке Закона о коллаборационистах, необходимо понимать: каждый потенциально осужденный будет мотивирован на оказание сопротивления Украины.
"Это лишь небольшая часть тех "подводных камней" этой сверхважной проблемы", - отмечает заместитель министра.
Теги: Донбасс, оккупация, реинтеграция, Тука, коллаборационизм
- Тука жестко высказался о желании "отрезать" Донбасс
- Жебрівський: "В Травневому краще налаштовані люди. З Гладосово ж треба багато працювати"
- Как лучше возвращать Донбасс: советы Марчука
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- Нардеп: "Мы не были готовы к началу российской агрессии, и, к сожалению, не готовы к ее завершению"
- Тука рассказал о трех катастрофичных последствиях затопления шахт на оккупированном Донбассе. ВИДЕО
- Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе07:15
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом07:00
- Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана22:29
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию21:46
- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
- Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе07:15
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом07:00
- Местные жители Горловки публикуют фото последствий мощного урагана22:29
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"22:07
- В «ДНР» люди Захарченко за бесценок скупают урожай у фермеров и втридорога перепродают в Россию21:46
- На Донбассе военный фельдшер открыл огонь по боевикам и уничтожил их огневую точку21:27
- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
- Главарь "ДНР" Воха разбился на мотоцикле, девушка боевика погибла на месте. ВИДЕО20:26
- Депутаты Доброполья теперь будут голосовать с помощью «Вече»20:02
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины
- В Донецке люди требуют ухода Захарченко, «Ташкента» и Ко