Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса

07.06.2018 18:39

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал сегодняшние угрозы, высказанные в адрес Украины президентом РФ Владимиром Путиным во время "прямой линии".



Напомним, что в ходе общения с россиянами во время "прямой линии", президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки ВСУ освободить Донбасс.



"К В.Путина позвонил из оккупированного Донбасса перепуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил "опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу". На что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом, - напоминает Турчинов. - Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей. Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней".



Турчинов уверяет, что "независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов".