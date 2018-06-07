- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В Винницкой области попался боевик "ДНР", воевавший в Донецком аэропорту18:20
- С начала суток Донбасс обстреляли уже 17 раз18:01
- Аваков рассказал, как оккупированный Донбасс вернут к нормальной жизни17:50
В "ДНР" уверяют, что показали пленников представителям ООН
Представители ООН совместно с сотрудниками аппарата "уполномоченного по правам человека в ДНР" посетили место содержания украинских пленных в Донецке.
"В ходе визита 6 июня представители ООН осмотрели условия содержания лиц, заключенных под стражу, а также лиц, отбывающих наказание в условиях Донецкого следственного изолятора", — отметили в пресс-службе аппарата "омбудсмена".
Уточняется, что следственный изолятор посетили Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер, члены рабочей группы ООН и представителями Женевского офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным аппарата, представителям ООН была предоставлена возможность лично пообщаться с украинскими военнослужащими, находящимися в пенитенциарном учреждении.
О выводах комиссии не сообщается.
Теги: Донбасс, ООН, плен, ДНР
- Миротворцы для Донбасса: Россия готовит подмену?
- Моряки с "Острова удачи" прибыли на родину
- "Власти ДНР" поставили Украине условие в вопросе обмена пленными
- Проект закона о реинтеграции Донбасса готов: Россия названа страной-агрессором и оккупантом
- Путин таки выступит на 70-й юбилейной ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН
- Волкер заявил, что русскоязычное население на Донбассе лучше защитят миротворцы ООН
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- В "ЛНР" похвастали яйцами21:20
- Сообщник оккупантов Донбасса получил 8 лет лишения свободы21:00
- Опубликована майская сводка с донбасских КПВВ: всё о нагрузке на пункты пропуска и причинах пересечения линии разграничения20:40
- Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы20:20
- Аналитик похвалил Авакова, который снова похоронил минские соглашения по Донбассу20:00
- СММ ОБСЕ опубликовала официальные данные о последних обстрелах Донетчины19:40
- Порошенко уверяет, что его тянет на Донбасс19:20
- На Донетчине обновляют автовокзалы19:00
- Донбасс: беспилотники СММ ОБСЕ глушили и обстреливали18:40
- Турчинов ответил на угрозы Путина касательно Донбасса18:39
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины