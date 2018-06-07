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Архив - Донецкая область

В "ДНР" уверяют, что показали пленников представителям ООН

07.06.2018 14:14
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В "ДНР" уверяют, что показали пленников представителям ООН

Представители ООН совместно с сотрудниками аппарата "уполномоченного по правам человека в ДНР" посетили место содержания украинских пленных в Донецке.

"В ходе визита 6 июня представители ООН осмотрели условия содержания лиц, заключенных под стражу, а также лиц, отбывающих наказание в условиях Донецкого следственного изолятора", — отметили в пресс-службе аппарата "омбудсмена".

Уточняется, что следственный изолятор посетили Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер, члены рабочей группы ООН и представителями Женевского офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным аппарата, представителям ООН была предоставлена возможность лично пообщаться с украинскими военнослужащими, находящимися в пенитенциарном учреждении.

О выводах комиссии не сообщается.



Теги: Донбасс, ООН, плен, ДНР
 
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