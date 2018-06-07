Вооруженные боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Седово

07.06.2018 16:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), наблюдатели столкнулись с ограничение свободы передвижения. Произошло это у оккупированного поселка Седово на юге Донетчины.



"На блокпосте примерно в 1,2 км к северо-западу от н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя), расположенного вблизи границы с Российской Федерацией, четверо вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, заявив, что в районе ведется спецоперация и что СММ необходимо получить разрешение от других членов вооружённых формирований", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ.