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Архив - Донецкая область

Вооруженные боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Седово

07.06.2018 16:40
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Вооруженные боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Седово

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 июня), наблюдатели столкнулись с ограничение свободы передвижения. Произошло это у оккупированного поселка Седово на юге Донетчины.

"На блокпосте примерно в 1,2 км к северо-западу от н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя), расположенного вблизи границы с Российской Федерацией, четверо вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в доступе к населенному пункту, заявив, что в районе ведется спецоперация и что СММ необходимо получить разрешение от других членов вооружённых формирований", - сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Теги: Донбасс, Седово, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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