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Захарченко решили натравить на Пушилина: кто придумал "переворот"?
Политолог Никита Синицын прокомментировал информацию о том, что новым главарем созданного Россией квазиобразования "ДНР" вместо Александра Захарченко может стать так называемый "председатель Народного совета" фейковой республики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин.
"Вчера довольно примитивный вброс о "решенном вопросе" по смене "главы ДНР" Александра Захарченко на "спикера парламента республики" Дениса Пушилина прозвучал на российском сайте "Примечания.ру". ведения о якобы кулуарных договоренностях не подтвержденные ничем, кроме слов автора, фамилии которого кстати тоже нет, были подхвачены СМИ Украины", - пишет Синицын на своей странице в Фейсбуке.
Ларчик, по мнению политолога, открывается просто - сайт "Примечания.ру" принадлежит "такому себе" герою "Русской весны" Алексею Чалому.
"Сам Алексей Чалый ходит в друзьях "экс-спикера парламента ДНР" Андрея Пургина, свергнутого тем самым Пушилиным и естественно имеющим на него зуб, - поясняет Синицын. - "Почему бы не натравить на Пушилина Захарченко", - решили друзья, тем паче что Захарченко явно впадает в манию потери власти, особенно после "мирного" ухода Плотницкого… В общем тем кто хочет не пропустить момент ухода Захарченко лучше всего следить за карьерой Владислава Суркова (советник президента РФ, куратор оккупированного Донбасса – прим. ред.) - когда она пойдет под уклон то и его кум во главе ДНР недолго продержится".
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, Захарченко
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