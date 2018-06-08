- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО11:12
- Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево10:51
- На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб10:09
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс09:50
- Десятки вражеских обстрелов за сутки на Донбассе: жертвами провокаций стали четверо бойцов ВСУ09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июня08:48
Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
В скором времени ставленники Кремля, главари оккупированных Крыма и Донбасса Сергей Аксенов и Александр Захарченко будут отправлены в отставку. Информацию о "зачистке" в Крыму и на Донбассе подтвердил популярный российский telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что в последнее время российские силовики активно арестовывают крымских чиновников из ближайшего круга "Гоблина" Аксенова. Так, в тюрьму в РФ "загремел" бывший "мэр" аннексированной Ялты предатель Андрей Ростенко. После этого весьма активно начали ходить слухи об устранении Аксенова.
"Крым готовится к новому главе", - подтвердил информацию "Незыгарь", уточнив, что, помимо него, будут зачищены и другие предатели, которые дерибанили Крым последние 4 года. Не удержится на посту главаря "ДНР" и одиозный Александр Захарченко. По данным "Незыгаря", Кремль планирует заменить его на более "приличную" фигуру - главу "народного совета" террористической "республики" Дениса Пушилина.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оккупация, Сергей Аксенов, ДНР, Захарченко, РФ
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- Главарь "ДНР" Захарченко намерен переориентировать экономику "республики" на Россию
- Главари "ЛДНР" получили новые указания от российских кураторов
- «Ленин» и главарь «ДНР» Захарченко
- В Луганске Захарченко заявил об объединении с "ЛНР": стало известно, что боевики хотят доказать Украине
- Газманов, шарики, салют: в оккупированном Донецке отметили «день республики»
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО11:12
- Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево10:51
- На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб10:09
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс09:50
- В Луганск заехали вагоны с ДТ для боевиков09:32
- Десятки вражеских обстрелов за сутки на Донбассе: жертвами провокаций стали четверо бойцов ВСУ09:11
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»12:41
- Перебои с Vodafone в ОРДО. Дончане: снова отключены вышки «за долги»12:22
- "Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем12:07
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР11:48
- Путин выступил с новыми громкими угрозами в адрес Украины по Донбассу. ВИДЕО11:12
- Жаркие бои вдоль всей линии фронта на Донбассе: под ударом оккупантов РФ оказались Крымское и Зайцево10:51
- Запад не будет воевать за Украину: генерал рассказал, как ВСУ отвечает на новые угрозы России10:28
- На Донбассе пропали два бойца ВСУ- штаб10:09
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс09:50
- В Луганск заехали вагоны с ДТ для боевиков09:32
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- ВСУ продвигаются вглубь Донбасса: после нового рывка до Донецка осталось всего 4,5 километра
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Наступление армии России и террористов "Л/ДНР" на Мариуполь: Машовец сделал важное заявление
- Важная информация для пересекающих КПВВ
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом