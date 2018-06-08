Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса

08.06.2018 07:16

В скором времени ставленники Кремля, главари оккупированных Крыма и Донбасса Сергей Аксенов и Александр Захарченко будут отправлены в отставку. Информацию о "зачистке" в Крыму и на Донбассе подтвердил популярный российский telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что в последнее время российские силовики активно арестовывают крымских чиновников из ближайшего круга "Гоблина" Аксенова. Так, в тюрьму в РФ "загремел" бывший "мэр" аннексированной Ялты предатель Андрей Ростенко. После этого весьма активно начали ходить слухи об устранении Аксенова.

"Крым готовится к новому главе", - подтвердил информацию "Незыгарь", уточнив, что, помимо него, будут зачищены и другие предатели, которые дерибанили Крым последние 4 года. Не удержится на посту главаря "ДНР" и одиозный Александр Захарченко. По данным "Незыгаря", Кремль планирует заменить его на более "приличную" фигуру - главу "народного совета" террористической "республики" Дениса Пушилина.