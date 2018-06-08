Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав

08.06.2018 17:07

Нужно ввести временный мораторий на участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах после деоккупации. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Киеве на ІХ Национальном экспертном форуме.

«Мы должны наложить мораторий на три-пять лет на выборы на оккупированных территориях в центральные органы власти. Они не могут участвовать в выборах парламента и президента в первые три-пять лет. Это не моя фантазия, это не моя жесткость. Это мировой опыт, какой мы можем наблюдать в том числе в странах Балканского полуострова или в той же Испании и так дальше. Мы должны немножко успокоить это общество, дать возможность людям прижиться и тогда после этого спокойно проводить выборы. В противном случае это опять приведет к обострению, к столкновениям и мы не получим эффекта мирного процесса», — заявил он

Источник Восстановление Донбасса