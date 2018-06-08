"Боевики "Л/ДНР" проклинают Путина, называя его предателем

08.06.2018 12:07

Бойцы так называемых республик "Л/ДНР" наконец осознали, что Путин не собирается присоединять Донбасс к России. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает "Диалог.UA".

По его словам, боевики очень долго цеплялись за идею о том, что будет создана "Новороссия". Потом они верили в то, что Путин присоединит Донбасс к РФ и будет официально помогать части России. Пономарев убежден, что после долго ожидания боевики все же осознали, что Путин оказался не тем, за кого себя выдает, теперь они называют его предателем. Экс-депутат заявил, что многие бойцы "Л/ДНР" нужны были лишь для того, чтобы шли в первом ряду на войне в Сирии. Он уверен, что таким образом Кремль избавляется от тех, кто больше не верит в "сказки Путина". Украинское государство может заплатить серьезную цену своей государственностью, если решит применить оружие в отношении боевиков на Донбассе. Об этом во время "Прямой линии" заявил президент РФ Владимир Путин. Во время прямой линии российский президент буквально довел до экстаза своих сторонников из оккупированных районов Донбасса, пообещав упростить получение российского гражданства. Кремль согласен на ввод миротворцев на оккупированный Донбасс, но не "бесплатно".