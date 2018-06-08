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Десятки вражеских обстрелов за сутки на Донбассе: жертвами провокаций стали четверо бойцов ВСУ
Незаконные вооруженные бандформирования "ЛДНР" неоднократно вели обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе. За прошедшие сутки, 7 июня, боевики "ЛДНР" 37 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook. "С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживая позиции", – констатировали в пресс-центре. Уточняется, что противник 12 раз с применял тяжелое вооружение.
К сожалению, ранения получили четверо украинских военных. Также согласно данным украинской разведки, один участник незаконных вооруженных бандформирований был уничтожен, двое были ранены. В данный момент ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой.
Теги: Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, провокации, ООС
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