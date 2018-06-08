Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе

08.06.2018 19:27

На Донбассе вблизи линии соприкосновения в период с 11 по 15 июня этого года будут работать мобильные офисы «Ощадбанка». Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, в Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 11 и 13 июня в городе Золотое (Попаснянский р-н), 12 июня – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 14 июня – в поселке Тошковка-1 (Попаснянский р-н), 15 июня – в селе Катериновка (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 11 и 15 июня – в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н), 12 июня – в Зайцево (Бахмутка, Бахмутский р-н), 13 июня – в Зайцево (Жованка, Бахмутский р-н), 14 июня – в поселке Мироновский (Бахмутский р-н).

Мобильные офисы будут работать с 9:30 до 15:00.

Источник Донецкие новости