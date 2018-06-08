«Кумовство по-дружковски»: на Донетчине семейные кланы сосредоточили в своих руках власть и городской бюджет

08.06.2018 18:16

В прифронтовой Дружковке Донецкой области сформировалась целая система семейных кланов, представители которых занимают выгодные должности и сосредотачивают в своих руках городской бюджет.

В Дружковке Донецкой области сформировалась система, в которой близкие родственники определенных семей в разных сферах, в частности, медицинской и судебной, занимают выгодные должности. То есть, назначения определенных людей на должности происходит по принципу «кумовства».

«В городе существует целая система семейных кланов, в которых близкие родственники занимают разные руководящие должности в различных подразделениях, в их руках сосредоточена власть и городской бюджет, — рассказал ИА „Вчасно“ координатор движения „Громадський патруль“ Денис Миронов. — Есть шесть основных семей, в которых связи доказаны на 100%, и можно заметить явные признаки непотизма (предоставление родственникам или знакомым должностей независимо от их профессиональных способностей). Хочешь, например, получить лояльность прокурора — устрой его жену в исполком начальничком отдела».

Например, Сергей Небогатиков — главный инженер и глава тендерного комитета Дружковского горсовета, его жена Галина — начальник управления социальной защиты населения, а их сын Сергей — первый заместитель начальника управления Пенсионного фонда Украины. В то время как глава семьи занимается тендерамы, его супруга и сын сосредоточили в своих руках сферу социальных услуг города.

Розанна Симонян, жена старшего прокурора города Алика Симоняна, работает начальником отдела ведения Государственного реестра избирателей исполкома Дружковского горсовета. Жена начальника паспортного стола Юрия Левченко, Людмила, также имеет выгодную должность в исполкоме — главный специалист архивного отдела. Семейство владеет машиной TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2007 ориентировочной стоимостью 20 тыс. долларов и автомобилем KIA CEED 2013 за 10 тысяч долларов.

Похожая ситуация и в семье Коротун — муж Сергей — заместитель директора «Дружковкатеплосеть», жена Марина — начальница одного из отделов в горсовете.

Невестка главы Дружковского суда Геннадия Молибоги, Алина, работает специалистом в местном УСЗН. Что интересно, по декларации, девушка зарплаты не получает, а вот на балансе ее свекра — дорогие украшения, подарки, более 13 тысяч долларов наличкой.

Сергей Чубенко — главный врач КП «Центр первичной медико-санитарной помощи», его жена — заместитель главного врача в центральной больнице. По сути, одна семья уверено контролирует процессы в медицинской сфере.

Активисты «Громадського патруля» разработали инфографику «Наше общее дело — Дружковка», в которой показали родственные связи между членами шести выявленных семей и самые интересные данные из их деклараций.