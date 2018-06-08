Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке

08.06.2018 16:09

Местные жители сообщают о массовом движении техники боевиков, которая двигается в сторону блокпоста «Майорск». Об этом сообщают очевидцы.

«Сегодня пытались проехать на материк (Украина — прим. редакции), не пропустили, вернулись домой. При въезде в город куча военной техники в эту же сторону. Что-то явно намечается», — сообщают очевидцы.

«БТРы, танки, груженные КАМАЗы движутся по центру города… Что опять за кипешь?», — сообщают местные жители.

Источник «Ведомостей Донбасса» в т.н «силовых ведомствах ДНР» подтвердил, что в рядах боевиков неплановые учения, в связи с блокировкой украинского КППВ.