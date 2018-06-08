Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке

08.06.2018 16:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Очевидцы сообщают о массовом движении техники боевиков в Горловке

Местные жители сообщают о массовом движении техники боевиков, которая двигается в сторону блокпоста «Майорск». Об этом сообщают очевидцы.
«Сегодня пытались проехать на материк (Украина — прим. редакции), не пропустили, вернулись домой. При въезде в город куча военной техники в эту же сторону. Что-то явно намечается», — сообщают очевидцы.
«БТРы, танки, груженные КАМАЗы движутся по центру города… Что опять за кипешь?», — сообщают местные жители.
Источник «Ведомостей Донбасса» в т.н «силовых ведомствах ДНР» подтвердил, что в рядах боевиков неплановые учения, в связи с блокировкой украинского КППВ.



Теги: Донбасс, движение, Горловка, боевики, военная техника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх