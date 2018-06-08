Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июня

08.06.2018 08:48

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 8 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута нет машин, в Горловку 50.

Марьинка в сторону Курахово 30 авто, в Донецк 45.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных

КПВВ «Марьинка»

Нет данных

КПВВ «Новотроицкое»

6:56 На Еленовке машин 30 точно есть, на Новотроицком стоим сейчас очереди почти нет.

КПВВ «Гнутово»