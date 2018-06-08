Случайный выстрел, спасший жизни многих: Доник об инциденте с автобусом под Голубивским

08.06.2018 20:59

Рейсовый автобус рядом с селом Голубивским был обстрелян случайно. Террористы целились в сам населенный пункт, но промазали. О том, что на самом деле случилось с автобусом под Голубивским, рассказал в Facebook известный украинский волонтер Роман Доник, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, то утром 7 июня около Голубивского автобус с мирными гражданами попал под минометный обстрел. Снаряд взорвался рядом с машиной, в результате чего травмы получили аж 6 человек. Террористы сразу же возложили вину за произошедшее на ВСУ, однако это ложь, уверяет Доник.

По его данным, обстрел устроили войска РФ, и они планировали даже более кровавый теракт. Но по обыкновению промахнулись. "На самом деле, это не был обстрел в прямом смысле. Это был пристрелочный выстрел из поселка Донецкий (также находящегося под оккупацией) перед обстрелом Голубивского", - рассказал волонтер, уточнив, что террористы планировали обрушить на поселок огонь сразу из трех минометов калибра 82 мм.

По данным Доника, украинская военная разведка располагает доказательствами вины оккупанта за инцидент. ВСУ удалось перехватить телефонный разговор террористов о неудавшемся обстреле. Он даже обнародовал координаты огневой точки террористов. "Как бы не цинично это звучало, но благодаря случайному попаданию рядом с бусом село избежало массированного обстрела из минометов", - констатировал Доник.