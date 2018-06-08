В центре Донецка вывесили флаг Украины

08.06.2018 07:53

Вчера, 7 июня, в центре оккупированного Донецка на пересечении проспектов Мира и 75 летия ФК "Шахтер", неизвестные патриоты вывесили флаг Украины.

Отметим, что до отеля«Виктория» (где живут российские оккупанты) - 200метров, а от стадиона «ДонбассАрены» украинский стяг отделяет 500метров.

Источник: 62.ua