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В центре Донецка вывесили флаг Украины
08.06.2018 07:53
Вчера, 7 июня, в центре оккупированного Донецка на пересечении проспектов Мира и 75 летия ФК "Шахтер", неизвестные патриоты вывесили флаг Украины.
Отметим, что до отеля«Виктория» (где живут российские оккупанты) - 200метров, а от стадиона «ДонбассАрены» украинский стяг отделяет 500метров.
Источник: 62.ua
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, флаг, оккупация
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