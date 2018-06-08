В "ДНР" пропал "командир" взвода из РФ

08.06.2018 08:05

На оккупированной территории Донецкой области разыскивают гражданина России, командира взвода НВФ «Пятнашка» Разуваева Виталия, который ушел из больницы оккупированного Донецка еще 2 июня 2018 года и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».

Боевики ДНР внесен в список базы «Миротворец», где сообщаются, что потерявшийся боевик уроженец РФ из Брянской области, 1975 года рождения. Имеет позывной «Бушмен» и является командиром взвода НВФ «Пятнашка».