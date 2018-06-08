В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества

08.06.2018 22:29

Жители временно оккупированной Горловки снова столкнулись с угрозами со стороны оккупационных «властей ДНР».

Людям присылают длинные петиции, угрожая арестовать личное и конфисковать имущество при задолженности за комуслуги. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Задолженность требуют погасить в «максимально короткие сроки. Иначе, исполнительная служба будет осуществлять принудительное взыскание вашего долга».

В случае непогашения задолженности «госисполнитель» «наложит арест на денежные средства, арест на имущество должника… изымать такое имущество и реализовывать его».