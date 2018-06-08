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В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества
08.06.2018 22:29
Жители временно оккупированной Горловки снова столкнулись с угрозами со стороны оккупационных «властей ДНР».
Людям присылают длинные петиции, угрожая арестовать личное и конфисковать имущество при задолженности за комуслуги. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Задолженность требуют погасить в «максимально короткие сроки. Иначе, исполнительная служба будет осуществлять принудительное взыскание вашего долга».
В случае непогашения задолженности «госисполнитель» «наложит арест на денежные средства, арест на имущество должника… изымать такое имущество и реализовывать его».
Теги: Донбасс, Горловка, долг, арест, имущество, коммунальные услуги, оккупация, ДНР
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