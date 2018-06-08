Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества

08.06.2018 22:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке оккупационные «власти ДНР» угрожают горожанам арестом имущества

Жители временно оккупированной Горловки снова столкнулись с угрозами со стороны оккупационных «властей ДНР».

Людям присылают длинные петиции, угрожая арестовать личное и конфисковать имущество при задолженности за комуслуги. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Задолженность требуют погасить в «максимально короткие сроки. Иначе, исполнительная служба будет осуществлять принудительное взыскание вашего долга».

В случае непогашения задолженности «госисполнитель» «наложит арест на денежные средства, арест на имущество должника… изымать такое имущество и реализовывать его».



Теги: Донбасс, Горловка, долг, арест, имущество, коммунальные услуги, оккупация, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх